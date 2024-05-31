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Два уголовных дела могут возбудить в отношении Анатолия Чубайса

06.06.2024 11:07|ПсковКомментариев: 0

В отношении экс-председателя правления АО «Роснано» Анатолия Чубайса могут возбудить два уголовных дела: о мошенничестве и растрате, сообщает Telegram-канал «Московский пул».

Источники говорят, что дело планируется возбудить по итогам проверок деятельности компании «Роснано», которой ранее руководил Чубайс.

«Ряд топ-менеджеров "Роснано" в ходе допросов дали показания на Чубайса. В ближайшее время силовики могут официально объявить о возбуждении против него дела, а также о расследованиях в отношении его бывших подчиненных. При этом особо отмечается, что сейчас силовики ждут "политической отмашки сверху", которая всегда необходима, когда речь идет о возбуждении уголовных дел в отношении подобного рода персон (даже если они уже не занимают никаких постов и находятся за границей)», — поясняют инсайдеры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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