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В России и мире

Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

06.06.2024 11:49|ПсковКомментариев: 1

Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта, сообщается на сайте кабмина.

Документ определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера – инвестора, который будет строить магистраль за счёт собственных и заёмных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. 

До 1 августа 2024 года проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет включён в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния. В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых.

Строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км в час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, правительству поручил президент. Глава государства сделал это по итогам совещания, состоявшегося в середине февраля 2024 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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