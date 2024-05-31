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Следствие считает погибшего в ходе СВО генерала Цокова соучастником экс-командующего 58-й армии Попова

Следствие считает, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый мошенничестве, действовал организованной группой с погибшим в ходе специальной военной операции генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, следует из материала суда.

«Попов (по версии следствия - ИФ) совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере - 133 млн 664 тысяч 700 руб. - с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым», - говорится в материалах дела, оглашенных во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается жалоба защиты Попова на отказ 235-го гарнизонного военного суда изменить офицеру меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.

Как сообщалось, Иван Попов не признает вину. При этом из пояснений следователя, данных в суде в пятницу, следовало, что он дал «показания, изобличающие других участников уголовного дела».

Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Он был заключен под стражу с санкции суда 17 мая.

По версии следствия, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения, пишет «Интерфакс».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в деле Попова фигурирует еще один генерал, который погиб в ходе СВО до начала полноценного расследования по делу.

Олег Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя РФ.