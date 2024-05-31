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Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума существование планов Запада о разделе России на части.

«Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты. Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете - это очень известный аналитический центр в Соединенных Штатах», - сказала она. «Я некоторое время была в социальных сетях, я помню, что задолго до 2022 года люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция», - отметила Кнайсль.

На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

По словам экс-главы МИД Австрии, «некоторые люди в Атлантическом совете, и это не только американцы, также британские, даже немецкие и австрийские ученые, говорили, что Россию можно разделить точно так же, как была разделена Федерация Югославии». «Я кратко рассказываю об этом в своей книге ["Реквием по Европе"] и обсуждала это в предыдущих публикациях», - заключила Кнайсль.

Ранее президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью ТАСС заявил, что план раздела России на пять частей придуман Западом, а российский президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.