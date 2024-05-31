Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
кадры решают всё
дело ФАПное
оксана филиппова интервью
топ заведений для выпускников
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ПЭМЗ ищет сотрудников
Кабельный потенциал
Господин Рейтингомер
баня «Гельдт» долгожданное открытие
экзотика агротуризм
выход есть профилактика суицида
ENERGY кешбэк-игра
на пороге перезагрузки
где в Пскове получить права
 
 
 
ещё В России и мире 31.05.2024 10:230 В России могут появиться модульные мобильные убежища 09.06.2024 20:200 Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая 09.06.2024 19:200 Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы 09.06.2024 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы 08.06.2024 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая

09.06.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

В мавзолее императора Шихуанди найден 16-тонный саркофаг, наполненный сокровищами, сообщает Arkeonews. Предположительно, саркофаг принадлежит легендарному сыну первого императора Китая.

Именно Цинь Шихуанди построил терракотовую армию: шесть тысяч статуй воинов в натуральную величину. Они расположены в крупнейшем в мире мавзолее площадью 56 квадратных километров. На этом же месте был обнаружен огромный дворец размером с четверть Запретного города в Пекине.

Саркофаг, который мог принадлежать сыну Шихуанди, принцу Гао, был найден на глубине 16 метров. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

В саркофаге было найдено оружие, броня, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор посуды, а также 6000 бронзовых монет, пишет «Лента.ру»

Не исключено и то, что саркофаг принадлежит не Гао, а кому-то из высокопоставленных дворян или полководцев.

Теги: #находки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 192 человека
09.06.2024, 20:400 Движение транспорта на четырех участках трассы Р-23 ограничат 10 июня 09.06.2024, 20:200 Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая 09.06.2024, 19:460 Эвакуированному с Псковского озера мужчине стало плохо на рыбалке 09.06.2024, 19:400 Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации гражданина Армении
09.06.2024, 19:200 Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы 09.06.2024, 19:000 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 09.06.2024, 18:400 Врач объяснил, кому противопоказан бег 09.06.2024, 18:200 Великолучанка-воздухоплаватель поборется за звание чемпиона России
09.06.2024, 18:000 Дожди ожидаются на Северо-Западе в начале новой рабочей недели 09.06.2024, 17:400 Водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП в Псковском районе 09.06.2024, 17:200 Спектакль «Пушкинские плавания» показывают в Дендропарке Пскова. ФОТО 09.06.2024, 17:000 Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в Порховском районе
09.06.2024, 16:400 Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня 09.06.2024, 16:200 «Кто-то сильный» уложил дорожный знак на Запсковье 09.06.2024, 16:001 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.06.2024, 15:400 На ПМЭФ-2024 заключили соглашения более чем на шесть триллионов рублей
09.06.2024, 15:200 «Окончание приключений»: найденный археологами в Выбутах кот уезжает в новый дом 09.06.2024, 15:000 Когда загранпаспорт становится недействительным, напомнили в псковском УМВД 09.06.2024, 14:400 Аэронавты в Великих Луках 9 июня совершат первый тренировочный полет 09.06.2024, 14:201 Торговля РФ и США выросла на 20%
09.06.2024, 14:001 По мотивам Пушкина 09.06.2024, 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024, 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО 09.06.2024, 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы
09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 09.06.2024, 12:200 Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей 09.06.2024, 12:000 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 июня 09.06.2024, 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8%
09.06.2024, 11:200 Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности 09.06.2024, 11:000 Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» 09.06.2024, 10:400 6 из 10 псковичей считают, что в России есть средний класс — опрос 09.06.2024, 10:200 Врач назвал продукты, которые мешают укреплению костей
09.06.2024, 10:000 Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля 09.06.2024, 09:200 Международный день друзей отмечают 9 июня 09.06.2024, 09:000 Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения
08.06.2024, 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024, 22:000 Диетолог назвала суточную норму клетчатки 08.06.2024, 21:400 В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка 08.06.2024, 21:200 Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
08.06.2024, 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024, 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году 08.06.2024, 20:200 Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев 08.06.2024, 20:000 Сбежавшего из больницы мужчину ищут в Псковской области
08.06.2024, 19:401 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части 08.06.2024, 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024, 19:000 Названы набирающие популярность виды туризма 08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня 08.06.2024, 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха 08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество
08.06.2024, 17:200 Факт незаконной регистрации женщины выявили в Палкинском районе 08.06.2024, 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024, 16:401 Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов 08.06.2024, 16:210 Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке
08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 08.06.2024, 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024, 15:200 Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове 08.06.2024, 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее
08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко 08.06.2024, 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024, 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие 08.06.2024, 13:400 Сергей Степашин посетил Псковский музей
08.06.2024, 13:203 СК завершил расследование убийства Игоря Талькова 08.06.2024, 13:000 Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев 08.06.2024, 12:400 Огромного сома выловили из реки в Псковской области 08.06.2024, 12:200 Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл
08.06.2024, 12:000 Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей 08.06.2024, 11:400 Прогулы исправительных работ обернулись для неплательщика алиментов в Великих Луках лишением свободы 08.06.2024, 11:200 Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском» 08.06.2024, 11:000 Для обеспечения кибербезопасности Сбера и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта
08.06.2024, 10:430 Прокуратура нашла книги иноагентов без маркировки в великолукском магазине 08.06.2024, 10:400 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 9 июня 08.06.2024, 10:200 Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером 08.06.2024, 10:000 Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru