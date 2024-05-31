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Минпросвещения заявило о 80-90-процентном трудоустройстве выпускников колледжей

Практически все люди, получившие среднее профессиональное образование, находят работу, сообщили в Минпросвещения. Сейчас занятость выпускников колледжей составляет 80%, тогда как в 2018 году она оценивалась всего в 58%. А по наиболее востребованным направлениям занятость окончивших колледжи составляет 90%.

Высокий спрос зафиксирован на специалистов в отрасли авиации, железнодорожного транспорта, химической промышленности, пишут «Известия».

Таким образом, выпускники колледжей по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Металлургия черных металлов», «Химическая технология органических веществ», «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений» гарантировано трудоустраиваются.

Также высок спрос на тех, кто закончили колледжи по педагогическим специальностям и здравоохранению.

Большинство выпускников сразу после завершения учебы идет работать. К этому моменту более половины из них уже имеют стаж, полученный в период обучения, добавили в Минпросвещения.

