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Роскачество спрогнозировало улучшение качества вина из-за заморозков

Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов.

Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом, пишет РИА Новости.

«После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников», - объяснил Максим Протасов.

Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам.