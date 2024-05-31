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Телеведущую Татьяну Лазареву* в России объявили в розыск

Телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Карточка с ее фотографией и данными появилась на сайте МВД. Там указано, что телеведущая-иноагент разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье речь, не уточняется.

Скриншот: МВД РФ

Татьяна Лазарева* получила известность в России благодаря юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и комедийному сериалу «33 квадратных метра». В 2012 году она вступила в Координационный совет российской оппозиции, а через год практически перестала появляться на российском телевидении.

В 2016 году Лазарева* вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у комикессы двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. 22 июля 2022 года ее признали иноагентом, пишет «Газета.ru».

В мае 2024 года глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью Лазаревой*, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.