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Для учета бродячих и домашних животных в России стали использовать биометрию

Для учета домашних животных и тех, у которых нет хозяина, в России начали использовать биометрическую идентификацию. Как сообщил «Известиям» руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса. На сегодня подписаны соглашения о развитии биометрической системы учета и мониторинга безнадзорных и домашних животных с региональными органами в сфере ветеринарии в Ленинградской и Смоленской областях, а также в Пермском крае.

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«Мы разработали сервис Goznak.Pet, который позволит оцифровать и сделать более прозрачным процесс. Сервис позволяет оцифровать все основные этапы работы с безнадзорными животными начиная с их отлова и заканчивая регистрацией, вакцинацией и лечением. Также предусмотрена функция добровольной регистрации домашних питомцев их владельцами», — рассказал Степан Алекса.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в качестве главного преимущества биометрии называет то, что она бесплатна для владельцев животных. Он пояснил, что чип стоит денег и нужно заплатить ветеринару, чтобы его вживили. Такая же ситуация с клеймом, пишут «Известия». И даже бирку на ошейник придется покупать, подчеркнул он.

В итоге успешного завершения пилотов Гознак рассчитывает масштабировать работу сервиса на другие регионы, которые борются с проблемой ненадлежащего ухода за домашними питомцами и занимаются отловом безнадзорных животных. В частности, сейчас переговоры ведутся с семью субъектами РФ.

