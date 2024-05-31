В России и мире

В зарубежных БАДах для похудения нашли бактерии и плесневые грибы

В биологически активных добавках к пище, которые продаются онлайн, при лабораторных исследованиях обнаружены опасные для здоровья человека бактерии и плесневые грибы, рассказали в Ассоциации «Антиконтрафакт». По некоторым позициям содержание их превышает норму в пять раз. Речь идет о БАДах для похудения, так называемых «жиросжигателях» десяти различных брендов.

Добавки, скорее всего, были произведены кустарным способом в Китае и завезены контрафактно через Казахстан, полагают эксперты. Сейчас они свободно продаются в России онлайн. Примеси были обнаружены в биодобавках, которые продаются под брендами Lipotrim, Lishoу, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT, «Цынзишоу», Fito Lida, Al-sheikh.

По некоторым позициям содержание вредных бактерий превышало норму в пять раз. Так, пищевая добавка Shafran diet превысила нормы по бактериям в три раза, Lipotrim — в 3,2 раза, Ai-sheikh — в 4,4 раза, «Сжигание Жира Бобы» — в 5,2 раза, Curvy plus — в 5,6 раз. В остальных добавках зафиксировано превышение нормы от полутора до трех раз.

Контрольная закупка прошла в рамках совместного социального проекта «Антиконтрафакта» и Ассоциации организации экспертизы качества лекарств «Не рискуй, проверь!»

«Мы не думали, что при крупной рандомной закупке все образцы окажутся некачественными», — сказал президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств Сергей Зеленец.

Причиной отклонений от нормы содержания микроорганизмов может быть несоблюдение санитарных норм на производстве — загрязнении сырья, оборудования или помещений, а также хранение продукции в неподходящих условиях (высокая влажность, перепады температур), пояснили в лаборатории.

Кроме бактерий и плесени, во всех десяти добавках нашли сибутрамин — психостимулятор амфитаминного ряда, усиливающий чувство насыщения, пишут «Известия». Обычно его добавляют в лекарственные препараты для лечения ожирения (такие как «Редуксин» и «ГолдЛайн») и продают строго по рецепту, рассказал Сергей Зеленец.