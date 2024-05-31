В России и мире

Миниатюрные спутники помогут настроить «интернет вещей»

В России разработали проект малобюджетной сети космических аппаратов, которая состоит из 384 пикоспутников (до 1 кг) и стоит порядка 680 млн рублей. Группировка распределится по 16 кроссполярным орбитам, что обеспечит устойчивый сигнал на территории России для «интернета вещей». В том числе в районах, где недоступны или ограничены другие виды связи.

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Космические аппараты будут обладать габаритами 100*100*38 мм, что позволит им занимать 1/3 ячейки кубсата — унифицированной спутниковой платформы, предназначенной для вывода в космос небольшой полезной нагрузки. Они будут избавлены от лишнего функционала, что поможет существенно снизить их стоимость. Проект поддержан отечественными венчурными инвесторами.

«В нашей стране есть спутники связи, однако они представляют собой громоздкие конструкции. Многие их функции не востребованы заказчиками, но за них приходится переплачивать. Мы предложили свой проект орбитальной группировки. Она состоит из значительно большего количества аппаратов, но за счет сокращения задач и, соответственно, номенклатуры бортового оборудования их размер в десятки раз меньше. Это отражается на стоимости спутников и группировки в целом», — рассказал руководитель проекта Виктор Булыбенко.

Он сообщил, что аппараты создаются из российских комплектующих, это делает их более экономичными. Предполагается, что спутники будут оборудованы абляционными импульсными плазменными двигателями, блоком управления, аккумуляторами, солнечными батареями и системами ориентации и позиционирования. Для вывода группировки в космос потребуется 3-4 запуска ракеты-носителя среднего класса, пишут «Известия».

Аппараты могут быть задействованы для обслуживания инфраструктурных магистралей, беспилотного транспорта, систем охраны и в комплексах долговременного мониторинга природных объектов.

