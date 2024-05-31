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В МЧС рассказали об огнестойкой «чудо-накидке»

14.06.2024 07:39|ПсковКомментариев: 0

Предотвратить возгорание одежды на человеке при пожаре позволяет специальная огнестойкая накидка, ее также можно использовать для изоляции очага возгорания, информирует МЧС России.

«Специальные огнестойкие накидки предназначены для предотвращения возгорания одежды человека, повышенных температур и теплового излучения и для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре», - говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.

Отмечается, что накидка проста в эксплуатации и может использоваться при пожаре без специальной подготовки человека, пишет РИА Новости.

«Кроме основного назначения, огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага возгорания», - заключает МЧС РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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