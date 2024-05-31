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В России и мире

Эксперт объяснил, когда дети чаще всего теряются

14.06.2024 08:41|ПсковКомментариев: 0

Ребенок может потеряться, даже гуляя с родителями, старшим нужно это учитывать, предупредил куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Сергей Клёцин.

Чтобы дети не терялись на природе, они должны постоянно быть в зоне видимости старших, подчеркнул Сергей Клёцин.

Чаще всего дети теряются в теплое время года, рассказал он.

«Дети находятся на каникулах, они уезжают к бабушкам, к дедушкам, в деревню, в гости, чаще ходят на природу, на прогулки, в походы. И, соответственно, количество заявок увеличивается», – сказал Сергей Клёцин.

Ребенок может потеряться, даже гуляя с родителями, пишет радио Sputnik.

«У нас даже есть такой отдельный термин – "уехал на самокате". То есть всей семьей гуляли в парке, и вот ребенок на самокате или на велосипеде исчезает из виду и теряется. В большинстве случаев такие поиски заканчиваются силами самих же родителей – ребенок быстро находится. Но бывает и по-другому... Часто родителям кажется, что ребенок под присмотром, но тем не менее бывает так, что дети пропадают. Мы всегда говорим, что когда вы находитесь в природной среде, ребенок всегда должен быть не просто под присмотром – это очень размытое понятие, – он должен быть в зоне видимости, всегда должен быть визуальный контакт с ребенком. Особенно это касается отдыха не берегу водоемов», – уточнил координатор отряда «ЛизаАлерт».

Заявлять о пропаже ребенка нужно как можно быстрее, подчеркнул Сергей Клёцин.

«Чем быстрее вы подадите заявку нам, чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем проще будет искать вашего ребенка. Если вдруг так произошло, что вы обратились в полицию, обратились к нам, а ребенок сам пришел домой, в этом нет ничего страшного – нет никаких штрафов, никаких наказаний... Если вам кажется, что ваш ребенок пропал, надо сразу подавать заявление о его пропаже. Это можно сделать в любом отделении полиции, это можно сделать через телефон 112, также звонком на нашу горячую линию 8 (800) 700-54-52, она работает круглосуточно», – добавил координатор отряда «ЛизаАлерт».

Источник: Псковская Лента Новостей
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