В России и мире

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии.

«С коллегами по СНГ согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире, пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН», - сказал глава государства во время встречи с руководством МИД РФ.

Он отметил, что Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, пишет РИА Новости.

«Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа», - сказал глава государства.