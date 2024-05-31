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Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены

Британский 85-летний актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщает британское издание Mirror.

«Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьёзного падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маккеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. Как пишет издание, публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Сообщается, что информации о степени травм актёра пока не поступало, пишет РИА Новости.

Согласно изданию, после инцидента публика в социальной сети Х выразила свою обеспокоенность по поводу произошедшего, назвав падение «очень сильным» и отметив, что актёру, похоже «было очень больно».