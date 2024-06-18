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Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«С глубоким прискорбием Российская академия художеств сообщает, что после продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев», — сказали в академии.

Дату и место прощания объявят позднее, добавили в РАХ.

Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил, что у модельера было онкологическое заболевание.

Вячеслав Зайцев — модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. Он ушел из жизни 30 апреля 2023 года в 85 лет из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны — на Жегаловском кладбище. Как пишет РИА Новости, сына модельера критиковали за выбор места захоронения.