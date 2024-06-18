В России и мире

Заболеваемость холерой в мире выросла на 58%

Более 46 тысяч человек заболели холерой в мае, что на 58% больше, чем в апреле. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни как очень высокий.

В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что в мае «из 19 стран поступили сообщения о 46 424 случаях холеры» и 185 летальных исходах. По сравнению с апрелем в этом месяце было выявлено на 58% больше случаев заражения. Особенно высокая заболеваемость была отмечена в регионе Восточного Средиземноморья. В Афганистане было зарегистрировано более 13 тыс. новых случаев, в Пакистане - также более 13 тыс.

С 1 января по 24 мая 2024 года холерой в 24 странах заболели 194 897 человек. В 1 932 случаях болезнь привела к смерти, пишет ТАСС.

ВОЗ в январе 2023 года охарактеризовала рост заболеваемости холерой в мире как «чрезвычайную ситуацию третьего класса», что соответствует высшему уровню сложности. «Основываясь на сведениях о количестве вспышек заболевания в мире и их географическом распространении, а также учитывая нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать [по итогам мая] риск на глобальном уровне как очень высокий», - говорится в информационном бюллетене.

В организации констатировали, что спрос на пероральные вакцины от холеры превосходит объемы поставок. С января 2023 года по май 2024 года количество срочных запросов на вакцины резко возросло: 16 стран запросили 92 млн доз, тогда как за этот период было произведено 49 млн. По состоянию на 10 июня текущего года резервы вакцин от холеры в мире составляли 6,2 млн доз.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.