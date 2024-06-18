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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению», — уточнили в ведомстве.

К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, пишет РИА Новости.

На первом этапе бойцы отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

По данным белорусского военного ведомства, затем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

«Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях», — уточнили в министерстве.

Сообщается, что в этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.