Умер актер из фильма «Голодные игры» Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х.
Кадр из серии фильмов «Голодные игры»
«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни», — говорится в посте.
Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.
Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов «Голодные игры». Артиста номинировали на премии «Золотой глобус» и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил «Золотой глобус» в 2003 году и почетный «Оскар» в 2018-м, пишет РИА Новости.