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Опухоль обнаружили у шоумена Отара Кушанашвили

У госпитализированного накануне 51-летнего телеведущего Отара Кушанашвили действительно в ходе операции обнаружена опухоль, пишет «Российская газета».

Пока врачи не могут сказать, доброкачественная это опухоль или же злокачественная. Ткани новообразования направлены на биопсию, результаты должны стать известны через неделю, сообщила сестра шоумена. Но предварительный прогноз врачей, что опухоль все-таки злокачественная.

Операцию Отару Кушанашвили делали в связи с кишечной непроходимостью. Ранее друг шоумена журналист Владимир Полупанов рассказал, что Отар Кушанашвили не обращался к врачам и не проходил профилактических обследований.

Сейчас Кушанашвили восстанавливается после операции. Это подтверждают сестра шоумена и журналист Полупанов. При этом он вновь отмечает, что говорить о диагнозе пока рано.

Также друг телеведущего отметил, что лечение Кушанашвили получает бесплатно и необходимости в сборе денег нет. Желание помочь ведущему выразили некоторые звезды шоу-бизнеса, но, по данным Полупанова, Кушанашвили сейчас требуется в первую очередь моральная поддержка.