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Кинолог предупредил об опасности открытых окон для собак

Окна приходится чаще открывать в тёплое время года, это может быть опасно для некоторых питомцев, которые любят понаблюдать за происходящим на улице с подоконника, понюхать уличный воздух и посмотреть на пролетающих птиц, поэтому собаководам важно внимательно следить за любимцами, а также защищать их с помощью специальных устройств, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Открытое окно может стать причиной трагедии. Конечно, собаки в меньшей степени, чем кошки, залезают на подоконники, чтобы понаблюдать за происходящим на улице, но есть особенно любознательные щенки и питомцы постарше. Собаки могут не испытывать страха высоты и смело выглядывают в окна», - сказал Владимир Голубев.

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«Любое неловкое движение или попытка поймать пролетающих птиц может закончится тем, что питомец выпадет из окна. Чаще всего травмы от падения из окна не совместимы с жизнью. Поэтому очень важно не только не оставлять открытые окна, но и защищать их с помощью специальных сеток», - добавил он.

Кинолог подчеркнул, что опасность могут представлять не только открытые настежь, но даже полуоткрытые окна. Причём опасность подстерегает не только маленьких активных питомцев, потому что достаточно крупные животные могут встать передними лапами на подоконник, если им захочется посмотреть в окно, пишет РИА Новости.

Небезопасным может быть и вертикальное проветривание. Голова некрупного пса может застрять между открытой створкой и рамой, если он попытается добраться до свежего воздуха, пояснил Голубев. Выбраться самостоятельно питомец не сможет, а если начнет дергаться, это может только усугубить ситуацию. Под тяжестью туловища шея собаки будет спускаться ниже, а ткани, сосуды и органы сдавливаться. Даже 10 минут в таком положении хватит для гибели животного, только оперативная помощь человека может спасти питомца, констатировал он.

Чтобы защитить собаку, президент РКФ порекомендовал установить на окна специальные пластиковые или металлические сетки. Они не позволят питомцу выпасть из открытого окна. Также можно использовать устройства, которые выдерживают до 120 килограммов и позволяют защищать детей и питомцев от выпадения из окна.

«Чтобы обезопасить процесс проветривания, можно также установить ограничитель на окно, он позволяет открывать его на несколько сантиметров: этого достаточно для проветривания помещения, но недостаточно для того, чтобы собака застряла в окне головой или другими частями тела. Также некоторые собаководы устанавливают климатические клапаны, которые позволяют безопасно проветривать помещение. С ними не нужно открывать створки для проветривания», - назвал кинолог ещё несколько способов.