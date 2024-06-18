Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ковать кадры пока горячо
карта отдыха и туризма
оксана филиппова интервью
очаги культуры
обзор
по мотивам Пушкина
выход есть профилактика суицида
шоу каскадеров
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
где в Пскове получить права
михайловское 60 тысяч гостей
ENERGY кешбэк-игра
достижения фермеров
вкусное Пушкиногорье
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё В России и мире 18.06.2024 19:012 В Госдуме попросили Псковскую область трудоустраивать русскоязычных педагогов из Эстонии 23.06.2024 18:000 Кулинары поделились рецептами, в которые стоит добавлять черешню 23.06.2024 17:200 Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов 23.06.2024 16:210 Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23.06.2024 16:011 Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул» 23.06.2024 15:000 Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов

23.06.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на присутствие сегмента апартаментов на рынке жилья уже более 10 лет, правовой статус этого вида недвижимости до сих пор нельзя назвать четко установленным. Но апартаменты — это нежилые помещения, не предназначенные для постоянного проживания, рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов. Он объяснил, с какими рисками может столкнуться покупатель такого объекта.

«Прежде всего, отличительной особенностью апартаментов является то, что регистрация по месту жительства в таком виде недвижимости невозможна. Исключение составляют случаи, когда владельцу удается зарегистрироваться по месту пребывания на срок до пяти лет, однако такой вид регистрации всегда остается на усмотрение подразделений МВД, регулирующих полицейский учет граждан», — уточнил эксперт.

Кроме того, льготы по налогообложению и коммунальным платежам на этот вид недвижимости не распространяются, пишут «Известия». Поэтому при приобретении апартаментов покупателю следует подробно расспросить продавца или застройщика о стоимости владения такого жилья. Часто покупатели таких объектов сталкиваются с налогами до 1,5% от кадастровой стоимости, а также с коммунальными платежами без понижающих коэффициентов, обратил внимание юрист.

«Третий риск представляют условности при распоряжении имуществом, например, если владелец апартаментов решил продать их. Зачастую апартаменты — это доли в помещениях, для продажи которых требуется нотариальное согласие остальных собственников, равно как и обязательная нотариальная форма сделки. Это резко снижает ликвидность вложений покупателя апартаментов, а зачастую и доходность — все эти обстоятельства негативно отражаются на цене аренды», — добавил Квасов.

По его словам, минимальные риски несет покупатель апартаментов в премиальных комплексах — как правило, это отдельные помещения, оформленные решением суда под управление известных гостиничных брендов. Однако при этом стоит понимать, что и цена такого жилья намного выше.

«Риски можно снизить или хотя бы узнать о них заранее, если проконсультироваться с экспертом в сфере недвижимости», — напомнил юрист.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что средняя цена 1 кв. м на первичном рынке жилья в России за месяц снизилась до 132,1 тыс. рублей. Как рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова, за прошлый месяц средняя стоимость «квадрата» в российских новостройках снизилась на 0,5%, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3%.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 177 человек
23.06.2024, 18:000 Кулинары поделились рецептами, в которые стоит добавлять черешню 23.06.2024, 17:401 Закрытый погранпереход в Нарве спровоцировал очереди на границе с Псковской областью 23.06.2024, 17:200 Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов 23.06.2024, 16:580 Около 150 гребцов принимают участие в соревнованиях по академической гребле «Псковская регата»
23.06.2024, 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты 23.06.2024, 16:210 Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23.06.2024, 16:011 Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул» 23.06.2024, 15:400 Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова
23.06.2024, 15:200 Продолжаются текущие ремонтные работы в Куньинском филиале Псковской областной больницы 23.06.2024, 15:000 Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры 23.06.2024, 14:400 Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега» 23.06.2024, 14:220 Похожий на снаряд предмет нашли ягодники в лесу по направлению к Гдову
23.06.2024, 14:030 Один ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща в Псковской области 23.06.2024, 13:400 Audi столкнулась с фурой вблизи Опочки 23.06.2024, 13:250 Врач назвала безопасную длительность купания 23.06.2024, 13:051 Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали по заявлению заслуженного работника СМИ Псковской области
23.06.2024, 13:010 До +25 градусов ожидается в Псковской области днем 24 июня 23.06.2024, 12:390 Экономист рассказала, кто из россиян получает «пенсию мечты» 23.06.2024, 12:190 Псковские байкеры собрали 2 килограмма монет для изготовления памятного знака подвигу советского народа 23.06.2024, 12:001 Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте - опрос
23.06.2024, 11:400 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе 23.06.2024, 11:200 Названы опасные последствия употребления энергетиков 23.06.2024, 11:000 Кинолог предупредил об опасности открытых окон для собак 23.06.2024, 10:400 Борис Елкин поздравил православных с праздником Святой Троицы
23.06.2024, 10:230 Мемориал героям Великой Отечественной войны появился в деревне Остров Плюсского района 23.06.2024, 10:000 Георгий Василевич вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Россотрудничестве 23.06.2024, 09:400 В Счетной палате рассказали о снижении потребления воды в России 23.06.2024, 09:200 Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове
23.06.2024, 09:000 Святую Троицу отмечают православные христиане 22.06.2024, 22:000 С трудом передвигающегося мужчину продолжают разыскивать в Пскове 22.06.2024, 21:400 Оксана Лут рассказала о результатах работы с фермерским сообществом на «Всероссийском Дне поля» 22.06.2024, 21:200 Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»
22.06.2024, 21:000 Два жителя Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за действий мошенников 22.06.2024, 20:430 Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2024» 22.06.2024, 20:200 Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском» 22.06.2024, 20:010 Борис Елкин: В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны
22.06.2024, 19:410 Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов 22.06.2024, 19:200 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 июня 22.06.2024, 19:000 В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей 22.06.2024, 18:420 Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
22.06.2024, 18:210 В России заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности 22.06.2024, 18:000 Детский коллектив «Зангезур» выступил на фестивале «Виноград» с кавказскими танцами 22.06.2024, 17:400 Псковские приставы провели спортивный праздник для детей 22.06.2024, 17:191 Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети
22.06.2024, 17:000 Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях 22.06.2024, 16:421 Второй день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 22.06.2024, 16:210 Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа 22.06.2024, 16:000 Юбилейный творческий вечер прошел в библиотеке на улице Конной в Пскове
22.06.2024, 15:390 В России вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту 22.06.2024, 15:230 Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД 22.06.2024, 15:011 Настоятель псковского Храма рассказал прихожанам как противодействовать мошенникам 22.06.2024, 14:400 Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове
22.06.2024, 14:190 В Музее Победы презентовали награду для заслуженных лесников 22.06.2024, 14:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания» 22.06.2024, 13:400 РЖД внесла ряд новшеств в систему перевозок животных 22.06.2024, 13:211 Псковские росгвардейцы приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти»
22.06.2024, 13:001 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2024, 12:381 Большое богатство: Мать-героиня из Пскова рассказала, как воспитала 14 детей 22.06.2024, 12:155 Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в военной операции - Shot 22.06.2024, 11:480 Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России
22.06.2024, 11:331 Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках 22.06.2024, 11:102 Александр Борисов: Мы должны через века пронести память о жертвах  и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны 22.06.2024, 10:451 Бесплатно постить экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» могут посетители музея 22 июня 22.06.2024, 10:190 Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента
22.06.2024, 10:000 Исследования на добровольцах вакцины от рака начнут в России в 2025 году 22.06.2024, 09:401 Михаил Ведерников: Мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей 22.06.2024, 09:200 Мастер-классы и живые выступления ждут гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 22.06.2024, 09:000 День памяти и скорби отмечают 22 июня
21.06.2024, 22:390 Память Виктора Цоя почтили в Пскове в день его рождения 21.06.2024, 22:280 «Огненные картины войны» зажгли в Псковской области 21.06.2024, 22:000 Почти 20 тонн импортных фруктов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 21.06.2024, 21:400 Новоржевскую администрацию обязали обеспечить жильем пожилую женщину-инвалида и ее дочь
21.06.2024, 21:210 Режиссера Романа Качанова* признали иноагентом 21.06.2024, 21:200 Более 400 псковичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» 21.06.2024, 21:000 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России 21.06.2024, 20:400 Великолучанка заплатит штраф за подделку договора купли-продажи автомобиля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru