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Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов

Несмотря на присутствие сегмента апартаментов на рынке жилья уже более 10 лет, правовой статус этого вида недвижимости до сих пор нельзя назвать четко установленным. Но апартаменты — это нежилые помещения, не предназначенные для постоянного проживания, рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов. Он объяснил, с какими рисками может столкнуться покупатель такого объекта.

«Прежде всего, отличительной особенностью апартаментов является то, что регистрация по месту жительства в таком виде недвижимости невозможна. Исключение составляют случаи, когда владельцу удается зарегистрироваться по месту пребывания на срок до пяти лет, однако такой вид регистрации всегда остается на усмотрение подразделений МВД, регулирующих полицейский учет граждан», — уточнил эксперт.

Кроме того, льготы по налогообложению и коммунальным платежам на этот вид недвижимости не распространяются, пишут «Известия». Поэтому при приобретении апартаментов покупателю следует подробно расспросить продавца или застройщика о стоимости владения такого жилья. Часто покупатели таких объектов сталкиваются с налогами до 1,5% от кадастровой стоимости, а также с коммунальными платежами без понижающих коэффициентов, обратил внимание юрист.

«Третий риск представляют условности при распоряжении имуществом, например, если владелец апартаментов решил продать их. Зачастую апартаменты — это доли в помещениях, для продажи которых требуется нотариальное согласие остальных собственников, равно как и обязательная нотариальная форма сделки. Это резко снижает ликвидность вложений покупателя апартаментов, а зачастую и доходность — все эти обстоятельства негативно отражаются на цене аренды», — добавил Квасов.

По его словам, минимальные риски несет покупатель апартаментов в премиальных комплексах — как правило, это отдельные помещения, оформленные решением суда под управление известных гостиничных брендов. Однако при этом стоит понимать, что и цена такого жилья намного выше.

«Риски можно снизить или хотя бы узнать о них заранее, если проконсультироваться с экспертом в сфере недвижимости», — напомнил юрист.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что средняя цена 1 кв. м на первичном рынке жилья в России за месяц снизилась до 132,1 тыс. рублей. Как рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова, за прошлый месяц средняя стоимость «квадрата» в российских новостройках снизилась на 0,5%, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3%.