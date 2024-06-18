В России и мире

Названы самые популярные мобильные игры с начала 2024 года

В топ-3 самых популярных мобильных игр с начала 2024 года вошли Tanks Blitz, «Плюс Сити» и Last Day on Earth: Survival. Рейтинг составили в RuStore. Самые популярные категории в 2024 году: экшен (13%), симуляторы (12%) и казуальные (10%).

«Мы отмечаем рост интереса аудитории к платному мобильному контенту. В I квартале в RuStore в три-четыре раза выросло число загрузок платных приложений, а также внутриигровых оплат, по сравнению с предыдущим периодом. Чаще всего покупки совершают в Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival и «Город Облаков», — сказали в пресс-службе RuStore.

На российском рынке программного обеспечения (ПО) 70% разработки занимает сегмент смартфонов, 20% — компьютерные игры и около 10% — релизы для консолей, рассказал генеральный директор «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин. Мировой рынок индустрии уже много лет стабильно растет. В 2023 году доход от видеоигр составил более $180 млрд, пишут «Известия». Лидером отрасли стал сегмент мобильных игр — на него пришлось 49% от общих продаж, отметил он.

«По отношению к 2023 году, этот сегмент продолжает расти. Более того, увеличивается и доход разработчиков от рекламы, встроенной в приложения», — сказал эксперт.

По его словам, увеличение спроса на мобильные игры в РФ составляет примерно 10%. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков приводит схожие данные.

