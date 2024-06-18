В России и мире

Врач объяснила, как российским туристам обезопасить себя от заражения лихорадкой денге

Лихорадка денге мутирует, и теперь вирусом заражаются комары, обитающие не только в тропиках, но и в странах с субтропическим климатом. Таким образом, для заболевания стали эндемичны, например, Италия, Испания, Португалия, Греция, Хорватия и Франция. Но это не повод отказываться от поездок в эти страны. О том, как российским туристам обезопасить себя от заражения этим заболеваниям, рассказала инфекционист Елена Мескина.

Субтропический климат имеют также южный берег Крыма и Черноморское побережье Краснодарского края, напомнила эксперт. Но, по ее словам, случаи лихорадки денге местного распространения там пока не регистрировались. Зато, например, во Франции и Хорватии в 2010 году были зарегистрированы случаи лихорадки денге, распространяемой местными комарами.

При этом Елена Мескина успокоила отдыхающих сейчас в Египте и других эндемичных лихорадке денге регионах российских туристов.

«В Египте и курортных местах других стран, где есть высокий риск распространения лихорадки денге, в отелях и прилегающих к ним территориям находиться безопасно. Там персонал,как правило, ведет активную работу по борьбе с комарами. А вот от поездок в тропические леса и местные деревни, походов на рынки лучше воздержаться», — заверила она.

Любящим активный отдых туристам эксперт рекомендовала при отправлении на экскурсию обязательно взять с собой репелленты и пластины для отпугивания комаров, москитные сетки и не использовать в поездке духи, «так как некоторых насекомых привлекает их запах», пишут «Известия».