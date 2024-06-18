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Эксперт дал советы, как защитить компанию от кибератак

Для того, чтобы защитить компанию от кибератак, нужно мыслить и действовать как хакер, рассказал сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов.

«Мыслить как хакер, действовать как хакер. Результат, который получается в ходе построения защиты, нужно мерить таким же методом, как и будет совершаться атака на тебя», - ответил Максимов на вопрос, как компаниям защитить себя от атак киберпреступников.

Он отметил, что в России есть много «белых хакеров», которые могут помочь оценить уровень киберзащиты организации, пишет РИА Новости.

«Построив защиту, ты всегда можешь спросить этих белых хакеров - "Подскажите, а я достаточно защитился, чтобы хакеры могли нанести такой или иной ущерб?". Они приходят и показывают. И более того, ты можешь оценить по их квалификации, проведенному времени, стоимость этой атаки», - добавил эксперт.