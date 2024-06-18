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До 2030 года Молдавия станет членом ЕС

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что к 2030 году республика будет готова к членству в Европейском союзе, хотя и признал, что объявленная Кишиневом цель «слишком амбициозна».

«До 2030 года мы должны быть готовы, что Молдавия станет европейской страной и чтобы все наши граждане почувствовали себя европейцами. (...). Начатые сегодня переговоры - технический и сложный процесс, основная цель которого - в координации политики Республики Молдова и Европейского союза для повышения уровня жизни наших граждан», - заявил он в среду журналистам, комментируя итоги состоявшейся в Люксембурге межправительственной конференции, которая дала старт процессу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

Премьер отметил, что приоритет Молдавии - «повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности», пишет «Интерфакс». «Мы стремимся как можно быстрее интегрировать нашу экономику в единый европейский рынок, чтобы увеличить экспорт для развития и обеспечения экономического роста. Мы приложим усилия для интеграции в единый рынок, что принесет прямые преимущества гражданам и компаниям нашей страны», - сказал Речан.

По его словам, «межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими и европейскими институтами - это норма, к которой мы давно стремимся».

«Президент Майя Санду поставила перед собой, на первый взгляд, слишком амбициозную цель - быть готовыми к вступлению в ЕС до 2030 года. (...) Мы знаем, что этот путь долог, но он единственный для Республики Молдова», - заявил премьер, добавив, что граждане республики «всегда выбирали мир, демократию и свободу».

По его словам, вступление Молдавии в ЕС означает появление нового члена, который «будет способствовать миру, безопасности и процветанию всего региона Юго-Восточной Европы».

Премьер особо отметил необходимость продолжения реформы правосудия, подчеркнув, что от этого «зависит не только вступление в Евросоюз, но и основное условие создания справедливого общества в Молдавии, где все равны перед законом».

Как сообщалось, в декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС, а 13 марта Европейская комиссия направила проект рамок переговоров с республикой в Европейский совет на рассмотрение.

Ранее Венгрия неоднократно высказывалась против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В связи с этим, Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, настояла на том, чтобы до конца июня провести межправительственную конференцию для того, чтобы дать старт переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Межправительственные конференции с Украиной и Молдавией состоялись накануне в Люксембурге.

С 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии, которая не возражает против начала переговоров с Молдавией, но категорически против начала переговоры о вступлении и Украины в ЕС.