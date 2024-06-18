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Путин присвоил отмечающему 80-летие Зюганову звание Героя Труда

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда депутату Госдумы, председателю фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадию Зюганову. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 26 июня.

В документе отмечается, что почетное звание присвоено «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

26 июня Геннадий Зюганов отмечает 80-летний юбилей. Политик родился в деревне Мымрино Хотынецкого района Орловской области, пишет «MK.RU».

С 1995 года занимает должность председателя Центрального комитета КПРФ. С 1993 года – депутат Государственной думы всех созывов. Четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации.