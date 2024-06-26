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Латвия через месяц отгородится от Белоруссии многокилометровым забором

К концу июля Латвия планирует полностью завершить строительство забора на всей протяженности 173-километровой границы с Белоруссией, сообщили агентству BNS в латвийском МВД.

В ближайший месяц осталось построить менее шести километров заграждения вдоль государственных вод, пишет «Интерфакс».

На сухопутных участках, где заграждение уже построено, интенсивно ведутся работы по созданию инфраструктуры: в рамках первого этапа уже создано 21,94 км полос патрулирования для легкового транспорта, построены пешеходные мосты. Завершено строительство 1,75 км понтонных патрульных линий. Работы предполагается завершить к концу 2024 года. Планируется также построить шесть вышек связи, которые станут частью интеллектуальной национальной системы наблюдения за внешней сухопутной границей Латвии.