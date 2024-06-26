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Единый реестр многодетных семей начал действовать с 1 июля

Единый реестр многодетных семей России, ведение которого установлено указом президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, начнет действовать с 1 июля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям», - сказал Антон Котяков в конце марта.

Президент России Владимир Путин в указе поручил правительству обеспечить ведение банка данных о многодетных семьях для учета сведений о них, о предоставляемой им соцподдержке с помощью Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

Кроме того, с помощью реестра будет проводиться мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами мер социальной поддержки таких семей, пишет РИА Новости.