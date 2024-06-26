В России и мире

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «пожирающей мозг» амебе

Случаи заражения «пожирающей мозг» амебой в России не регистрировались, в настоящее время в РФ она не обитает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным СМИ в Израиле 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа, уточнили в пресс-службе.

«В России случаи неглериоза не регистрировались. Амеба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане», - говорится в сообщении.

В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других, отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Поэтому купаться необходимо только в специально оборудованных зонах, которые прошли проверку на соблюдение санитарных норм, подчеркнули в Роспотребнадзоре.