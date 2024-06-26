В России и мире

Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд

Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. «Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2% в среднем», - говорит она.

Во-вторых, летом можно сравнительно недорого обновить гардероб. На фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. После начала делового и учебного сезона этого уже не будет, пишет Прайм.

В-третьих, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, но пока лишь некоторые объекты.

Так или иначе, летом традиционно нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью, заключила Гондусова.