В России и мире

Более половины американских компаний продолжают работать в России

Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. Больше всего из них было в сфере IT и телекома - 143 штуки, промышленности - 129 штук, еды и потребительских товаров - 104, развлечений, спорта и туризма - 68 и предоставляющих различные «поддерживающие» услуги - 51.

В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями. Под изменениями в работе имеются в виду приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности, также некоторые компании переключаются на поставки своих товаров через дистрибьюторов или меняют бренд. Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49% от общего числа.

Среди тех компаний, которые продолжают работать как и раньше, больше всего промышленных (52 организации), пищевых и потребительских (25), IT-компаний (21), фармацевтических (18) и развлекательных (10). В числе организаций, которые продолжили работу с изменениями, заметная доля пришлась на те, что работают в сфере IT и телекома (44 штуки), потребтоваров (40 штук), промышленности (26 штук), финансов (19 штук) и фармацевтики (15 штук).

Так, например, в России продолжают работать производители товаров повседневного использования Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ).

Совсем ушли из России в числе прочих 78 IT-компаний, 51 промышленная, 43 развлекательных, 39 потребительских компании, а также 39, предоставляющих различные услуги. Так, покинули отечественный рынок IT-компании Oracle, Nvidia и Autodesk, консалтинговые McKinsey&Company и Kelly, а также рестораны быстрого питания «Макдональдс», KFC и кофейни «Старбакс».