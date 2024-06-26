В России и мире

Более 750 школьников удалили с ЕГЭ за нарушения

За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников, сообщили в Рособрнадзоре.

«768 человек удалены с экзаменов за нарушение порядка», - следует из данных ведомства.

В России только один школьник получил максимальные баллы на ЕГЭ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что 220 школьников удалены из-за наличия телефона, 337 человек – за шпаргалки, 221 – по иным причинам. Такие данные глава Рособрнадзор Анзор Музаев показал во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Около 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ-2024 в основной период.