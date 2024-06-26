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Эксперты рассказали, какой отдых выбирают россияне в жару

Из-за жаркой погоды в конце июня и начале июля 2024 года самостоятельные туристы стали чаще бронировать глэмпинги, загородные дома и базы отдыха, сообщает «Яндекс Путешествия».

Спрос на эти объекты размещения вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно – на 21 процент – увеличился интерес к отелям с бассейнами.

Число бронирований возрастает именно в дни аномальной жары, подчеркивают эксперты. В прошлом году аналитики не отмечали такую тенденцию.

Жители Москвы, Петербурга, Татарстана и Челябинска в жару выбирают объекты размещения преимущественно в своих регионах, отметили в онлайн-сервисе.

У новосибирцев же вырос спрос на отдых в Республике Алтай, пишет РИА Новости. Популярное направление у жителей Нижнего Новгорода и Республики Башкортостан — Татарстан.

Путешествия в жару россияне планируют обычно за три-четыре дня, средняя продолжительность отдыха – два дня.

Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном — 8,1 тысячи рублей, загородного дома у воды — 7,5 тысячи рублей.