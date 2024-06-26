В России и мире

Число DDos-атаки на вузы выросло в 1,5-3,5 раза

В последние дни приемной кампании в России количество атак на высшие учебные заведения выросло примерно в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом (последняя неделя приемной кампании) прошлого года, сообщил заместитель генерального директора компании по кибербезопасности Servicepipe Даниил Щербаков.

«Объемы атак составили порядка 70 тысяч запросов в секунду — это не рекордные скорости, однако для незащищенного ресурса такая вредоносная нагрузка будет означать недоступность сервисов. Если говорить о географии атак, то в июле большинство (более 80%) вредоносных запросов поступали с отечественных IP-адресов», — сказал Щербаков.

По его мнению, с большой долей вероятности инициаторами атак были абитуриенты, которые уже подали документы в вуз, после чего атаковали ресурсы учебного заведения. Так они пытались добиться недоступности сервисов и недоступности списков поступающих, чтобы побудить конкурентов в борьбе за бюджетные места запаниковать и забрать документы, или выбрать другой вуз, если документы еще не поданы, пишут «Известия».

А по данным аналитиков компании StormWall, количество DDoS-атаки на вузы с 1 по 15 июля 2024 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня этого года.

«По предварительным данным, большинство атак на российские вузы было организовано с участием политически мотивированных хактивистов. Хакеры запустили новую волну DDoS-атак на образовательные учреждения в разгар работы приемной кампании. Киберпреступники стремились помешать выпускникам российских школ подать документы в высшие учебные заведения», — заявили в компании.

Судя по характеру атак, часть из них были запущены непрофессионалами. Эксперты StormWall также предполагают, что атаки могли организовать абитуриенты, которые боялись конкуренции. Подобная ситуация наблюдалась в 2022 и 2023 годах, отметили в компании.

