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Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников

Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тысяч человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора», - сказал Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что наибольший процент явки по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%), пишет РИА Новости.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.