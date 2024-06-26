Эксперт назвала недооцененный россиянами продукт для сердца и кожи

Эксперт по сертификации продукции Екатерина Курбатова посоветовала включить в рацион натуральные сливки для нормализации работы сердечно-сосудистой системы, сна и состояния кожи.
Специалист отметила, что сливки содержат незаменимую аминокислоту лейцин и заменимую тирозин. Первая необходима для построения и развития мышечной ткани и для укрепления иммунитета, вторая используется клетками для выработки белков и производства дофамина, пишет РИА Новости.
«По способу тепловой обработки сырья сливки бывают пастеризованными и стерилизованными. Химический состав у них чуть разнится: у стерилизованных сливок в процессе приготовления кальций и фосфор изменяют химическую структуру, а аскорбиновая кислота разрушается. По этой причине они тяжелее усваиваются организмом и представляют меньшую ценность», — сказала Екатерина Курбатова.
Наибольшей пользой могут похвастаться только натуральные сливки. По словам эксперта, они могут способствовать:
«В отличие от других производных молока, в сливках содержится наибольшее количество фосфатида лецитина, который ускоряет окислительные процессы, улучшает работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы и способствует лучшему усвоению витаминов A, E, K и D», — добавила Екатерина Курбатова.