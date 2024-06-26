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Эксперт назвала недооцененный россиянами продукт для сердца и кожи

Эксперт по сертификации продукции Екатерина Курбатова посоветовала включить в рацион натуральные сливки для нормализации работы сердечно-сосудистой системы, сна и состояния кожи.

Специалист отметила, что сливки содержат незаменимую аминокислоту лейцин и заменимую тирозин. Первая необходима для построения и развития мышечной ткани и для укрепления иммунитета, вторая используется клетками для выработки белков и производства дофамина, пишет РИА Новости.

«По способу тепловой обработки сырья сливки бывают пастеризованными и стерилизованными. Химический состав у них чуть разнится: у стерилизованных сливок в процессе приготовления кальций и фосфор изменяют химическую структуру, а аскорбиновая кислота разрушается. По этой причине они тяжелее усваиваются организмом и представляют меньшую ценность», — сказала Екатерина Курбатова.

Наибольшей пользой могут похвастаться только натуральные сливки. По словам эксперта, они могут способствовать:

Восстановлению функционирования нервной системы. Укреплению костей и зубов. Нормализации сна. Обеспечению организма энергией. Пополнению человека белковой энергией. Нормализации уровня холестерина. Замедлению процесса старения. Улучшению качества кожи. Уменьшению негативного влияния химических веществ на организм.

«В отличие от других производных молока, в сливках содержится наибольшее количество фосфатида лецитина, который ускоряет окислительные процессы, улучшает работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы и способствует лучшему усвоению витаминов A, E, K и D», — добавила Екатерина Курбатова.