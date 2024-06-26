В России и мире

В России снизились цены на картофель

Картофель впервые с середины апреля 2024 года подешевел, цены на него с 9 по 15 июля снизились на 0,3%, следует из материалов Росстата.

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Кроме того, понизились цены на свеклу - на 4%, морковь - 1,8%, огурцы - 1,5%, лук репчатый - на 1,1%, бананы - на 0,8%. А также на яйца куриные (-0,7%), чай черный (-0,4%), крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).

Белокочанная капуста, по данным статистического ведомства, за неделю подорожала в России на 2,9%, помидоры - на 1,6%, цены на яблоки повысились на 0,7%. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом за указанный период практически не изменились, пишет РИА Новости.

«За период с 9 по 15 июля 2024 года цены изменились: на сахар-песок, хлеб ржаной, пшено и консервы овощные для детского питания +0,4%, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель и рис +0,3%, маргарин, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,2%, говядину, консервы мясные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%», - говорится в документе.