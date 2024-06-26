Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Банщикам» закон не писан?
вкусное Пушкиногорье
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Без срока давности
вакансий хоть отбавляй
«Чистая вода» в Псковской области
творог правда и мифы
Кабельный потенциал
творожные истории
ENERGY кешбэк-игра
где в Пскове получить права
экзотика агротуризм
О сохранении лесов лесов и водоёмов
модульный отдых
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 23.07.2024 22:000 Как сбой Microsoft отразился на России, рассказал эксперт 23.07.2024 17:420 Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании 23.07.2024 09:150 Эксперт указала на опасность творога, о которой умалчивают 23.07.2024 09:000 Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram 23.07.2024 08:400 Число самозанятых до 18 лет выросло в полтора раза
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 17.07.2024 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти 17.07.2024 13:2513 Кадры решают уйти 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024 17:120 Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании

23.07.2024 17:42|ПсковКомментариев: 0

Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании - «РВБ», следует из данных системы «БИР-Аналитик».

Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.

Так, согласно системе, речь идет о следующих юрлицах - ООО «Василиса», ООО «ВБ Невинномысск», ООО «ВБ Кубань», ООО «ВБ Сарапул», ООО «ВБ Котовск», ООО «Вайлдберриз СК», ООО «ВБ Алексин», ООО «Домашняя поляна», ООО «ВБ Волга», ООО «ВБ Юрга», ООО «ВБ Ритейл», ООО «ВБ ТЭК», ООО «ВБ Владивосток», ООО «ВБ Дубна», ООО «ВБ Оренбург», ООО «ВБ Чита», ООО «ВБ Индустри», ООО «ВБ Елабуга», ООО «ВБ Гоу», ООО «ВБ Инжиниринг», ООО «ВБ Спорт», ООО «ВБ Лэнд», ООО «ВБ Тренд», ООО «ВБ Фэшн», ООО «ВБ Фуд», ООО «ВБ Благовещенск», пишет РИА Новости

В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО «РВБ». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания «РВБ» была учреждена 4 июля - ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор компаний Russ.

При этом 20 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре. Так, Андрей Донцов возглавит объединенную юридическую службу, а Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых продуктов для партнеров. Помогут ему в этом директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 123 человека
24.07.2024, 00:020 Флайборд шоу показали на реке Великой в Пскове. ФОТО 23.07.2024, 22:580 Спорт, интерактивы и музыка: фестиваль «Псков молодой» состоялся на городском пляже 23.07.2024, 22:000 Как сбой Microsoft отразился на России, рассказал эксперт 23.07.2024, 21:400 Судебные приставы приняли присягу в палатах Постникова в Пскове
23.07.2024, 21:201 Осужденному в Великих Луках помогли переоформить инвалидность 23.07.2024, 21:110 Диво Псков 23.07.2024, 21:000 Столетие Федерации шахмат России отметили в Псковской области 23.07.2024, 20:500 Нетрезвых водителей Volkswagen и ВАЗ остановили на псковских дорогах
23.07.2024, 20:490 Парк развлечений «Волшебная гора»: скоро открытие. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2024, 20:400 Основные причины отказа от отклика на вакансию в Пскове перечислили аналитики 23.07.2024, 20:351 Памятный митинг в 80-ю годовщину освобождения Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2024, 20:270 Брифинг об оцифровке «Книги памяти» состоялся в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
23.07.2024, 20:230 Разыскиваются родственники погибшего сразу после захвата Пскова красноармейца 23.07.2024, 20:130 Станислав Стармолотов о ремонте дорог, подрядчиках и строительстве Северного обхода 23.07.2024, 19:490 «Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе. ВИДЕО 23.07.2024, 19:320 Момент ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом попал на видео
23.07.2024, 19:290 СОБЫТИЕ: Чем удивит псковичей парк «Волшебная гора»? 23.07.2024, 19:190 Один человек пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. ФОТО 23.07.2024, 19:150 В июле сорок четвертого 23.07.2024, 19:140 Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе
23.07.2024, 19:000 Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной регистрации граждан Таджикистана 23.07.2024, 18:550 Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове 23.07.2024, 18:380 Торговый комплекс в Пскове разыграет телевизор в свой день рождения 23.07.2024, 18:280 Hyundai с пятью пассажирами перевернулся в кювете в Псковском районе
23.07.2024, 18:130 «Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе 23.07.2024, 18:100 В Пскове сбит пешеход на переходе возле ЦУМа 23.07.2024, 18:070 Продегустировать напитки в окружении картин под звуки всемирно известных произведений приглашают псковичей 23.07.2024, 17:504 «Собственной персоной»: Борис Елкин о Дне города, судьбе рынка на «Четырех углах» и отопительном сезоне. ВИДЕО
23.07.2024, 17:490 36-й выпуск проекта «Истфакт»: Новогодний позор Абвера 23.07.2024, 17:420 Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании 23.07.2024, 17:330 Делегация из Псковской области отправилась на фестиваль «Таврида.Арт 2024» 23.07.2024, 17:200 Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал
23.07.2024, 17:070 «Кузница»: Экватор дорожных ремонтов. ВИДЕО 23.07.2024, 16:590 Члены Псковского реготделения РВИО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 23.07.2024, 16:480 Оцифровка основных томов «Книги памяти» близка к завершению – Ольга Родина 23.07.2024, 16:330 Памятный митинг состоялся на Могиле Неизвестного солдата в 80-ю годовщину освобождения Пскова
23.07.2024, 16:270 Игорь Иванов: Псков — это настоящая жемчужина России 23.07.2024, 16:170 Сцену и большой экран устанавливают на Четырех углах в Пскове 23.07.2024, 16:121 Движение на площади Декабриста Пущина в Пскове ограничат до 5 августа 23.07.2024, 16:030 Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
23.07.2024, 15:501 Сотрудники Псковского облсовпрофа проплыли на «Драконе» по реке Великой 23.07.2024, 15:420 Александр Борисов: Народ без памяти не имеет будущего 23.07.2024, 15:281 Краевед Сергей Бирюк о неизвестных страницах истории освобождения Пскова 23.07.2024, 15:260 Свыше 500 волонтеров приняли участие в оцифровке «Книги памяти»
23.07.2024, 15:141 30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 24 июля 23.07.2024, 15:090 В Псков прибыли участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» 23.07.2024, 15:060 На прогулку по Овсищу с краеведом Олегом Ивченко приглашают псковичей 23.07.2024, 15:000 Мужчина с татуировкой на правом плече пропал в Куньинском районе
23.07.2024, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об оцифровке «Книги памяти» 23.07.2024, 14:480 Третью опору моста возводят на Северном обходе Пскова 23.07.2024, 14:380 Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет 23.07.2024, 14:260 Борис Елкин: Событийный календарь ко Дню города Пскова дополняется каждый год
23.07.2024, 14:160 Заканчивается очередной этап ремонта платной дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 23.07.2024, 14:070 Жителя Пскова оштрафовали за приобретение наркотика 23.07.2024, 14:013 Панорамный вид открывается из кабинок нового колеса обозрения в Пскове. ФОТО 23.07.2024, 13:390 Срывов сроков по ремонту дорог в Псковской области нет — Станислав Стармолотов
23.07.2024, 13:320 «Михайловское» принимает участие в акции «Музейная неделя» 23.07.2024, 13:270 Опрос ПЛН-ТВ: как псковичи реагируют на звонки телефонных мошенников? 23.07.2024, 13:240 Подозреваемую в краже продуктов задержали псковские росгвардейцы 23.07.2024, 13:210 Вкусно и полезно: рецепты коктейлей на основе сыворотки
23.07.2024, 13:160 Рейтингомер: потеря Гавунаса, скандал в обкоме КПРФ и «ху из мистер Вышкворкин». ВИДЕО 23.07.2024, 13:084 Борис Елкин о демонтаже лежачего полицейского на Юбилейной: Мы не добились эффекта, которого хотели 23.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: экватор дорожных ремонтов 23.07.2024, 12:590 Злоумышленники выманили у доверчивых псковичей более четырех миллионов рублей
23.07.2024, 12:530 Борис Елкин: Превращать город в рынок – неправильно 23.07.2024, 12:511 Об оцифровке «Книги памяти» расскажут псковские волонтеры в пресс-центре ПЛН 23.07.2024, 12:480 Подрядчик закончит работы на новом пешеходном мосту в Пскове в августе 23.07.2024, 12:460 Росгвардейцы почтили память защитников Пскова
23.07.2024, 12:350 Цветочную фотозону устроили в Тригорском к Ольгиным именинам 23.07.2024, 12:292 «Волшебная гора» станет новой визитной карточкой Пскова – Борис Елкин 23.07.2024, 12:270 Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей 23.07.2024, 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
23.07.2024, 12:100 Жителя Палкинского района обвиняют в избиении собутыльника поленом  23.07.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 23.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 июля 23.07.2024, 11:520 Свыше половины автотранспортных перевозок лидера чёрной металлургии РФ автоматизирует МегаФон
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru