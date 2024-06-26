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Владельцам пикапов после пересчета утильсбора могут вернуть более 1 млрд рублей

Владельцам пикапов могут пересчитать утильсбор. Сейчас, если такой автомобиль классифицируется как грузовой, платить за него придется 100 тыс. рублей, а если как легковой — 1,6 млн.

Из-за рекомендаций Росстандарта только по одной модели таких машин владельцы могут претендовать на пересчет и вернуть из бюджета более 1 млрд рублей, подсчитали в Национальном автомобильном союзе (НАС), пишут «Известия».

Для пикапов, если он при растаможивании классифицируется как легковой автомобиль, сумма сбора стала 1,2–1,6 млн рублей в зависимости от возраста машины. Если же пикап признается грузовым, то утильсбор составит 64,2–93,4 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт, осуществляет госконтроль за соблюдением требовании‌ регламента) направило своим аккредитованным лабораториям письмо (есть у «Известий»). В нем предлагалось классифицировать пикапы исключительно как грузовые ТС.

Если масса пассажиров больше груза, то это легковое транспортное средство, если масса груза больше массы пассажиров – грузовое. В Росстандарт поступила информация о СБКТС (особых документах, подтверждающих, что конструкция автомобиля или другого транспортного средства отвечает требованиям актуальных нормативов), «выданных в отношении единичных транспортных средств», которые были отнесены к легковой категории, хотя являлись грузовыми.

Ведомство потребовало от лаборатории‌ аннулировать 1432 таких СБКТС. Согласно подсчетам Национального автомобильного союза (НАС), общая сумма возврата из бюджета за избыточно уплаченный утилизационный сбор может составить более 1 млрд рублей.

НАС и депутат, зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев направили письма в Минфин, Генпрокуратуру, Минпромторг, Федеральную таможенную службу, правительство и Росстандарт с просьбой провести совещание для решения вопроса с СБКТС для пикапов.

