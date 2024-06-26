В России и мире

Объем рынка блогосферы за год вырос более чем на треть

Рост индустрии объясняется восстановлением рынка после начала СВО и блокировки иностранных соцсетей, а также переходом на отечественные платформы, согласно данным АБА.

В исследовании отмечается, что в 2023-2024 годах коммуникационные и рекламные агентства начали активно развиваться — более 70% участников рынка расширили свой штат. Зарплаты растут практически по всем вакансиям в среднем на 13%, до 20 тыс. рублей за год.

Рынок информационных и образовательных услуг, предоставляемых инфлюенсерами, уже стал наиболее перспективным и быстроразвивающимся в России, но правовое определение блогосферы пока отсутствует, сказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, сейчас необходимо определить в законодательстве, кто такой блогер, какие у него есть права и обязанности, как он взаимодействует с российскими площадками и чем они ему отвечают.

«Новые законодательные меры помогут обелить рынок инфлюенсеров еще больше. Они станут барьером для выхода с него недобросовестных блогеров, цель которых — нажиться на наших гражданах», — сказал депутат.

По его словам, в силу расширения блогосферы и усиления ее влияния на граждан, необходимо разработать механизмы для отсеивания из публичного пространства тех лидеров мнений, которые преследуют деструктивные цели, пишут «Известия».