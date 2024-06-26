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Ученые разработали облегчающее диагностику аллергии устройство  

24.07.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали простой в использовании сенсор, способный измерять концентрацию гистамина в организме человека по анализу слюны. Этот медиатор реакций организма участвует во многих важных процессах жизнедеятельности, поэтому его можно использовать для выявления у пациентов аллергий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, при анафилактическом шоке и других болезнях.

При этом исследование может проводить сам пациент без помощи специалиста. «Мы не используем ферменты, которые обычно применяются для долгого хранения, при этом разработанные нами сенсоры могут храниться до шести месяцев. Главное преимущество такого способа мониторинга гистамина — его неинвазивность. Для проведения исследования необходим небольшой образец слюны, что позволяет проводить быстрый анализ практически в любых условиях», — рассказал автор исследования, заведующий кафедрой аналитической химии СПбГУ профессор Сергей Ермаков.

С помощью изобретения можно за несколько минут определить, есть ли у человека аллергия на тот или иной возбудитель, пишут «Известия». «Таким сенсором можно сначала измерить уровень гистамина в слюне пациента, потом капнуть ему в рот гомеопатическую безопасную дозу возбудителя и снова измерить концентрацию гистамина, и понять вызывает ли проба аллергическую реакцию», — пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Такое исследования называют провакационным тестом, добавил эксперт.

По мнению медиков, разработка может быть очень полезна, если ученым удастся определить стандартные количества гистамина в биологической жидкости.

Теги: #аллергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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