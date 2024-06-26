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Зоопсихолог пояснила, какие игрушки опасны для домашних питомцев

Играя с животным, лучше не использовать лазерные указки или гаджеты, уверена зоопсихолог Милена Фаустова. Она объяснила, как такие игрушки действуют на питомцев.

«Лазерные указки одинаково действуют и на собак, и на кошек. Животное пытается догнать красное пятнышко и не может этого сделать. Возникает непонимание ситуации, потому что животное находится на стадии охоты, и итогом должна быть добыча. А тут питомец вроде как ловит это пятнышко, но в зубы его взять не может, лапкой дотронуться не может. Если этим часто увлекаться, возникает фрустрация – собаки и кошки становятся более тревожными. Они переносят это состояние на другие ситуации: а вдруг и там не получится. Впоследствии у хозяев возникает много проблем. Это также касается солнечных зайчиков и игр на гаджетах», – предупредила Милена Фаустова.

Когда животное не получает добычу, оно перевозбуждается, продолжила эксперт, пишет радио Sputnik.

«Долгие подвижные игры чем плохи? Тем, что они перевозбуждают нервную систему котенка или щенка, собаки или кошки. Потом животные ведут себя как капризные дети. Они не могут успокоиться, не знают, чего хотят. И вроде бы устали, но организм сам не может затормозиться, они начинают скулить, требовать еще игр», – сказала Милена Фаустова.

Также не рекомендуется во время игры с животным делать резкие движения руками, добавила зоопсихолог.

«Слишком агрессивные движения могут напугать питомца. Если, например, человек подходит к животному, смотрит в упор в глаза и начинает что-то резко делать руками, он думает, что играет, а животное думает, что пришел ему конец и нужно защищать свою жизнь. Поэтому питомец может проявить агрессию в ответ. Такое часто бывает у животных, которые подвергались каким-то манипуляциям в ветеринарных клиниках или с детства не были приучены к играм с человеком: они первым делом начинают защищаться. Котенок или щенок начинают кусаться, людям это не нравится, они начинают за это животных наказывать, хотя сами были инициаторами», – заключила Милена Фаустова.