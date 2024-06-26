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Экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева приговорили к 13 годам колонии

29.07.2024 16:28|ПсковКомментариев: 0

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года. Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был признан виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега. 

Михаилу Барышеву назначено 13 лет колонии строгого режима, лишение орденов Почета и Дружбы, звания полковника. Гособвинение запрашивало для подсудимого 17-летний срок. Так же ему запретили занимать руководящие должности на десять лет, пишет «Коммерсантъ». 

При этом, заместитель Михаила Барышева Андрей Хамазин, который дал показания на своего руководителя, осудили на десятилетний срок, который постановили считать условным.

Теги: #Михаил Барышев #ЦСКА
Источник: Псковская Лента Новостей
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