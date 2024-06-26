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В Госдуме предложили увеличить финансирование льгот для соцработников

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») направила обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением определить дополнительные источники финансирования инициатив, закрепляющих на федеральном уровне льготы для соцработников.

Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе, пишет РИА Новости.

«В данной связи, уважаемый Антон Германович, прошу Вас рассмотреть концепцию данного законопроекта, направленного на совершенствование системы мер государственной поддержки социальных работников, и при условии положительного заключения определить дополнительные источники финансирования данной инициативы», - написано в обращении.

В документе депутат подчеркнула, что законопроектом также предлагается социальным работникам обеспечивать повышение квалификации за счет работодателя один раз в 5 лет, бесплатное диспансерное наблюдение в государственных медицинских организациях и при исполнении служебных обязанностей внеочередное обслуживание в аптеках, органах фонда пенсионного и соцстрахования, а также в предприятиях торговли, общественного питания, быта, связи и учреждениях, которые указывают юридические услуги.

«Неравные условия труда социальных работников, принципиально важной сферы государственной поддержки граждан Российский Федерации, приводят и к неравному предоставлению услуг социальной поддержки, так как указанное неравенство приводит к миграции социальных работников в более богатые регионы, предоставляющие лучшие условия труда», - считает парламентарий.