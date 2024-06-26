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Мошенники чаще всего подделывают приложения по тематике ставок и спорта

Чаще всего поддельные приложения можно встретить в категориях «онлайн-банкинг», «криптовалютные кошельки», «игры», «полезные инструменты», «ставки» и «спорт», рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Эксперт отметил, что такие подделки открывают короткий путь к денежным средствам и персональным данным пользователей.

«Помимо опасности для личных финансов и данных, скачивание может привести к компрометации устройства. Сразу после того, как пользователь введет данные, хакеры получат доступ к смартфону. Они могут использовать его в распределенных вычислениях, DDoS-атаках на других пользователей и даже вывести из строя», — сказал Дмитрий Морев.

По его словам, подделки легко встретить в социальных сетях или мессенджерах, в рекламе внутри других приложений, а также на подозрительных сайтах, на первой странице в поисковой выдаче.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, скачивать продукты необходимо из официальных источников или официальных магазинах приложений», — подчеркнул эксперт.

Распознать поддельное приложение достаточно сложно, но есть несколько признаков, которые должны насторожить пользователя, пишут «Известия». Например, неверные символы и значки в названии продукта, или странное описание функционала, которое не соответствует приложению, отметил Морев.

Поддельным продуктам не так просто попасть в официальные магазины, хотя и это встречается, рассказал гендиректор «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин. Особенно популярно это стало в последнее время в связи с санкциями и удалением продукта из доступа.

По статистике, до 5% пользователей могут случайно скачать фейковое приложение вместо официального. Это происходит чаще всего из-за недостаточной осведомленности о рисках, а также из-за того, что злоумышленники активно используют методы маскировки и рекламу, чтобы продвинуть фейки, объяснил эксперт.

