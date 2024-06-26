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Стало известно, сколько меда в день можно съедать

Взрослому человеку желательно съедать не более 2-3 чайных ложек меда в день, лучше употреблять его на завтрак или обед и не нагревать, от этого продукта необходимо отказаться людям с аллергией, людям сахарным диабетом, при ожирении, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Мед – хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров - 80%, воды - 18%, пыльцы и белка. По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Взрослому человеку желательно съедать не более 2-3 чайных ложек меда в день - это 20-40 граммов, лучше употреблять его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать», - рассказал Андрей Тяжельников.

Врач добавил, что при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, бронхиальной астмы употребление мёда нужно ограничить. С осторожностью нужно давать мед детям не ранее 2-3 лет, пишет РИА Новости.

«Нельзя употреблять мед людям с аллергией, людям сахарным диабетом, при ожирении», - добавил собеседник агентства.

Православная церковь 14 августа (1 августа по старому стилю) празднует Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник получил название Медовый Спас, или Спас на воде, так как на Руси в этот день заканчивался медосбор и освящали воду.