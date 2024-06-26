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Новгородские музейщики нашли хулиганскую надпись на колотушке XIX века

Ученые Новгородского госмузея-заповедника (ГМЗ) отреставрировали металлическую колотушку с матерной надписью, сообщили в четверг в ГМЗ.

«Сотрудники нашей мастерской по реставрации металла работали с колотушкой, изготовленной либо в конце XIX, либо в начале XX века, и обнаружили на ней матерное слово из трех букв», - пояснил специалист.

По его словам, подобные хулиганские надписи на исторических памятниках являются большой редкостью. Одна из них находится на монументе «Тысячелетие России» в центре Новгородского кремля. Как отмечают местные музейщики, отлитое «шаловливыми» литейщиками в XIX веке матерное слово на этом памятнике вызывает большой интерес у туристов, пишет «Интерфакс».

Матерные слова изредка встречаются и на древнерусских берестяных грамотах, которые археологи находят в новгородской земле. Так, на раскопе в Великом Новгороде ученые в прошлом веке обнаружили обрывок грамоты, на которой наш далекий предок, скорей всего, просто «опробовал перо»: он написал несколько букв из старославянского алфавита, после чего зачем-то добавил к ним несколько матерных слов.

А самая первая в России матерная береста была найдена в новгородском городе Старая Русса. Если переложить содержание этой грамоты на современный литературный язык, то получится, что древний рушанин советовал брату, как именно вести торговые дела, и при этом рекомендовал ему делать в точности так, как говорят, и не... «выпендриваться».

Находка в Старой Руссе первой матерной бересты, датированной археологами XII веком, с абсолютной достоверностью опровергла мнение о том, что древние славяне до монгольского нашествия якобы не знали мата и что мат пришел на нашу землю из тюркских языков.

К большому сожалению специалистов, хулиганская старорусская береста не имела подписи. Поэтому имя первого русского «официального матершинника» осталось неизвестным.