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Российские ученые создают вакцину от старения

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разрабатывают вакцину для продления активной жизни пожилых людей. Этот препарат будет стимулировать адаптивный иммунитет.

По словам разработчиков вакцины, один из основных факторов, способствующих развитию возрастных заболеваний, — снижение иммунитета. Это приводит к частым и затяжным инфекциям, а также организм теряет способность избавляться от сенесцентных клеток — старых нефункциональных клеток с нарушенным метаболизмом. Они не способны делиться, устойчивы к программируемой гибели и склонны к спонтанной продукции ряда воспалительных факторов. Их накопление связывают с возрастной дисфункцией органов и тканей, а также с хроническим воспалением, которое нарастает с возрастом.

Для целенаправленного удаления этих клеток из организма, необходимо найти молекулярную мишень или маркер, который позволит лекарственному средству обнаруживать сенесцентные клетки и воздействовать на них, пишут «Известия».

Ученые Центра трансляционной медицины университета «Сириус» приступили к изучению перспектив использования Т-клеточного иммунитета в борьбе с сенесцентными клеткам. Они хотят найти универсальный маркер, который позволит целенаправленно воздействовать на эти клетки. В перспективе результаты исследования лягут в основу разработки методов вакцинации против антигенов сенесцентных клеток и других аналогичных подходов.

«Разрабатываемый нашей командой подход отличается от общемировых тенденций. Его суть состоит в том, чтобы восстановить способность организма удалять старые клетки из тканей. Для этого мы планируем использовать механизмы адаптивного иммунитета и хотим научиться помогать иммунной системе удалять сенесцентные клетки, как это происходит в молодом возрасте», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник направления «Медицинская биотехнология» университета Даниил Шевырев.

По его словам, это сложная и нетривиальная задача, на пути решения которой, множество преград и подводных камней. Даже частичное решение этих проблем создаст потенциал для разработки персонифицированных подходов для продления здоровой старости, добавил он.