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В России и мире

Заболеваемость коклюшем в России упала в семь раз

19.08.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

С марта 2024 года в России наблюдается тенденция к сокращению случаев заражения коклюшем, сообщили  в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, число заболевших в июле по сравнению с январем снизилось более чем в семь раз.

«Преимущественно выявляются единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции. Регистрируются в основном легкие и среднетяжелые формы заболевания», — отметили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения коклюшем выявлены, например, в Кабардино-Балкарии, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Тульской и Новгородской областях, пишут «Известия». В некоторых из этих регионов, согласно ответам региональных управлений Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости за год.

Так, в Архангельской области за семь месяцев 2024 года зарегистрировано 152 случая заражения коклюшем. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 12 пациентов с подтвержденным диагнозом. При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с январем 2024 года показатель заболеваемости в июле ниже в шесть раз.

В Кабардино-Балкарии, по данным регионального Роспотребнадзора, с января по июль текущего года зарегистрировали 63 случая заболевания коклюшем, тогда как в 2023 году за аналогичный период болезнь диагностировали у 26 человек.
На изменение динамики распространения коклюша в России в этом году повлияла его вспышка в 2023 году, считает врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«За 2023 год большая часть населения переболела коклюшем, поэтому усилился коллективный иммунитет к нему. То есть в обществе были люди, привитые от коклюша, к ним добавились переболевшие. Соответственно, в обществе повысился иммунитет к заболеванию», — объяснил он.

По данным Росстата, за 10 месяцев прошлого года в стране зафиксировали почти 28 тыс. заражений коклюшем, что в девять раз выше показателей за весь 2022 год.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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